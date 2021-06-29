Церковный календарь содержит имена мучеников и святых, которым посвящены дни. Считается, что ребенка нужно назвать именем того святого, в чей день он родился. Это приносит счастье, благополучие и небесное покровительство. В последние годы также появилась традиция давать детям двойные имена — обычное и то имя святого, которое выпало по дате рождения.

Полный календарь именин по святцам в июле 2021