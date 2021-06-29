Кабинет министров продлил действующий механизм специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения. Другими словам, цена для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч будет сохранена до 1 августа.

Постановление Кабмина от №659 от 29 июня обнародовано на Правительственном портале.

Как ранее сообщал министр энергетики Герман Галущенко, с 1 июля в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию — экономить начнут украинцы, которые потребляют до 100 кВт*час.

Галущенко также отмечал, что правительство работает над поиском механизма, который позволит уменьшить плату за электроэнергию для определенных слоев населения.

В Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

