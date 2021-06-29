Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июня 2021 года установил официальный курс валют на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Нацбанка Украины.

Так, официальный курс гривны к доллару на 30 июня установлен на таком уровне: 27,1763 гривен за 1 доллар (-0,2201 грн). При этом курс доллара на 29 июня составляет 27,3964 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд. Межбанк

Напомним, межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,50 гривен за евро.

Как мы уже рассказывали ранее, в третьем квартале 2021 года в Украине будет снижаться уровень безработицы, зарплаты начнут расти, но при этом будет дорожать доллар и бензин.

А также, эксперты рассказали, стоит ли сейчас украинцам покупать валюту, ведь за последние две недели курс евро снизился более чем на одну гривну