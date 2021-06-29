Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных 28 июня, один украинский воин тяжело ранен.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Водяного на Приазовье враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие. В результате этого обстрела один украинский воин получил тяжелое пулевое ранение. Ему предоставили помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — тяжелое.

Сегодня, 29 июня, боевики продолжили обстрелы украинских позиций. В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявления России о паспортизации Донбасса. Киев отмечает, что паспортизация — это нарушение минских соглашений.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщает об обострении ситуации в Донбассе. В сутки, 24 июня, там произошло 1854 нарушения режима прекращения огня.