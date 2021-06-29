Российские военные истребители на прошлой неделе совершали ложные атаки на нидерландский фрегат Zr.Ms. Evertsen. Инцидент произошел в Черном море к юго-востоку от оккупированного Крыма.

Соответствующее заявление опубликовало Минобороны Нидерландов.

Как в нем указано, российские истребители 24 июня «неоднократно беспокоили» фрегат в течение пяти часов.

«Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и ракетами класса «воздух-земля», предназначенными для поражения цели с воздуха. После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Zr.Ms. Evertsen», — указано в заявлении.

Минобороны Нидерландов отмечает, что действия РФ нарушили право на свободное пользование морем и шли вразрез с договоренностями, которые изложены в договоре INCSEA.

А по словам капитана судна Джорджа Пастура, фрегат шел в международных водах и для российской агрессии не было причин. По словам министра обороны Анк Бийлевельд-Схоутен, судно имело полное право проходить в этом районе. Она добавила, что Нидерланды готовят официальное обращение к России по этому поводу.

Отметим, Zr.Ms. Evertsen входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море вместе с британскиим HMS Defender. Корабли принимают участие в учениях «Си Бриз».

Как мы уже рассказывали ранее, документы секретного министерства обороны, содержащих подробности о HMS Defender и британских военных, были найдены на автобусной остановке в Кенте.