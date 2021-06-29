Праздник Петра и Павла в Украине отмечается ежегодно 12 июля. Этот день знаменуется окончанием Петрова поста и купальских гуляний. Другое название праздника — Петров день, посвященный он апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свои убеждения.

Каких традиций, обрядов и запретов следует соблюдать и что нельзя делать в этот день?

Главные традиции на Петра и Павла

Накануне этого дня нужно убрать дом, чтобы встретить праздник в чистоте и уюте. На столе главным атрибутом праздника является «мандрики» — особые сырные пончики.

На службу в церкви верующие отправлялись с букетами и венками, в храме ставили свечи и молились у иконы святых.

В этот день принято собираться всем семейством за праздничным столом и отметить его с вкусностями, ведь пост закончился и можно себе позволить гастрономическое удовольствие.

Интересно, что во многих регионах праздник связан с рыбалкой, его считают днем рыбаков. Ведь апостол Петр сам был рыбаком и его называют покровителем людей, которые занимаются таким промыслом.

Кроме того, на Петра и Павла раньше устраивали ярмарки и пышные народные гуляния.

Строго запрещено делать в Петров день Трудно работать, убирать, шить, вязать и вышивать. Ссорится и конфликтовать, а старые обиды нужно простить. Купаться и отдыхать у воды. Работать на огороде, в поле, на приусадебном участке — земля должна отдыхать вместе с вами. Проводить таинство венчания. От употребления алкоголя следует видмовитися.Важливи приметы 12 июля Хорошим предзнаменованием был дождь. Если осадки выпадали один раз — урожай будет хорошим, два — отличным, три — очень богатым. Холодный день — к неурожаю и голодного года. Жара на Петра и Павла знаменовала морозный Рождество. Если не спать в ночь на Петра и Павла, вы будете счастливыми и здоровыми целый год.День ангела 12 июля празднуют Петр, Павел и Михаил.

