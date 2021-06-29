Согласно православной традиции, через семь дней после праздника Троицы начинается Петров пост (Апостольский) , в этом году первый день поста приходится на 28 июня.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Пост получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла и является первым летним постом. В этом году он продлится до 11 июля.

Существуют предписания, как верующий человеку пережить эти дни, чтобы духовно очиститься и стать ближе к Богу.

Рекомендуется на время поста воздержаться от поездок, командировок и путешествий, провести это время в тишине и покое.

Важно находиться в мире с окружающими и избегать ссор и споров.

Важно беречься от лишних сплетен и пустых обсуждений.

По рациона — здесь тоже важно придерживаться данных церковью рекомендаций. Не стоит есть продукты животного происхождения (мясо и яйца), но в некоторые дни разрешается употреблять рыбу. Ее можно по субботам и воскресеньям. Кроме того, необходимо держаться подальше от алкоголя и наркотиков.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цель любого поста — это сделать человека ближе к Богу . Верующий человек связан с тремя важнейшими составляющими: покаяние, молитва и милостыня. В Православии нет четких правил, кто должен соблюдать пост. Традиционно к посту привлекают детей с 8-9 лет. Пожилым людям следует исходить из своего состояния здоровья.