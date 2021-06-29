Утром 29 июня в Киевской области фура протаранила пассажирский автобус, в котором на тот момент находились 40 пассажиров.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Инцидент произошел около 04:00 на 20 км автодороги Киев — Чоп. Предварительно, водитель Volvo не придерживался безопасной дистанции. В результате он врезался в автобус Neoplan. К счастью, никто из пассажиров (в кабинет находилось 40 человек) не пострадал.

Телесные повреждения получил только пассажир грузовика, но от госпитализации он отказался.

Как сообщалось ранее, 26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.

В Харьковской области 25 июня поезд протаранил микроавтобус, водитель которого пытался быстро проскочить железнодорожный переезд.

В мае на дорогах Украины произошло 14 983 аварии (для сравнения в апреле было 12 862). В результате ДТП погибли 216 человек (165 в апреле), еще 2667 – получили травмы (1678 в апреле).

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы.