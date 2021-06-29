Текст президентского законопроекта о Большом Государственном гербе Украины появился на сайте Верховной Рады. Этот документ ранее был внесен на рассмотрение как неотложный.

Главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом — изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента.

Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом — лента из двух горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой — два золотых колоски пшеницы, переплетенные гроздью калины.Согласно законопроекту, Большой герб обязательно воспроизводится на:

официальных символах президента;

большой государственной печати;

печатях президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного суда, Верховного Суда;

фасаде здания резиденции президента в Киеве;

фасадах зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

зале заседаний ВР;

денежных знаках Украины по решению Национального банка.

Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, но с соблюдением установленных законом требований.

Большой герб нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики. Воспроизведение изображения Большого герба запрещено:

в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;

с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

«За публичное надругательство над Большим гербом Украины, а также нарушение установленных этим законом требований относительно использования Большого герба Украины лица несут ответственность, установленную законом», — указано в документе.

Напомним, современный герб независимой Украины утвердили 19 февраля 1992 года решением Верховной Рады.