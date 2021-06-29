В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрена отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период.

Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, которые важны даты мы будем отмечать?

Количество выходных и рабочих дней в июле 2021

Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 — рабочих и 9 — выходные дни. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.

Дополнительные праздничные или сокращены дни не предусмотрены.Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число. Все праздники в июле 2021:

1 июля — День архитектуры Украины

2 июля — День работника Государственной налоговой службы Украины

4 июля — День Военно-Морских сил Украины

6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины

7 июля — День работника природно-заповедного дела

11 июля — День рыбака; Всемирный день народонаселения

Всемирный день народонаселения 12 июля — Всемирный день бортпроводника

16 июля — День бухгалтера

18 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы

25 июля — День флота Украины; День работников торговли

День работников торговли 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста

30 июля — День системного администратора

Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этом году был и апрель-за позднего Пасху.

