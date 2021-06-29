В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрена отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период.
Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, которые важны даты мы будем отмечать?
Количество выходных и рабочих дней в июле 2021
Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 — рабочих и 9 — выходные дни. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.
Дополнительные праздничные или сокращены дни не предусмотрены.Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.Все праздники в июле 2021:
- 1 июля — День архитектуры Украины
- 2 июля — День работника Государственной налоговой службы Украины
- 4 июля — День Военно-Морских сил Украины
- 6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины
- 7 июля — День работника природно-заповедного дела
- 11 июля — День рыбака; Всемирный день народонаселения
- 12 июля — Всемирный день бортпроводника
- 16 июля — День бухгалтера
- 18 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы
- 25 июля — День флота Украины; День работников торговли
- 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста
- 30 июля — День системного администратора
Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этом году был и апрель-за позднего Пасху.