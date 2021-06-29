Погода в июле в Украине будет традиционно жаркой. С начала июля и до середины месяца будет сохраняться температура на уровне 29 градусов тепла.

Соответствующий прогноз дала синоптик Вера Балабух, передает Апостроф .

«Наиболее высокие температуры у нас характерные для июля и первой половины августа. Очевидно, что и в этом году этот период может быть самым жарким за все лето», — рассказывает синоптик.

Также, согласно прогнозам, Украина будут атаковать ливни и шквалы.

Ближе к середине июля ожидается волна похолодания до 20 градусов. Но уже во второй половине месяца, столбики термометров снова покажут около 30 градусов тепла.

Что касается аномальной жары (30 градусов тепла), то такая вероятность этого лета, по мнению синоптика, сохраняется.

«По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, вероятность того, что температура будет выше нормы в Украине, составляет 50-60%. Сохраняется вероятность, что в отдельные периоды летом у нас будет сохраняться аномально высокая температура», — добавила Балабух.

Как мы уже рассказывали ранее, циклон продолжает господствовать на юге и востоке Украины, на этот раз пострадал оккупирован Крым. В районе города Керчь за ночь выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой.

Отметим, погода в Украине кардинально не изменится — циклон будет «гулять» на юге, в центре и на востоке, а мероприятие будет отдыхать от дождей благодаря антициклона.