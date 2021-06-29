В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 июня — в большинстве областей будет преобладать сухая и жаркая погода, но местами ожидаются грозы.

Осадки прогнозируются на севере, крайнем западе, востоке, юго-востоке страны. Везде кроме юга ожидается 25-28 градусов тепла, в южных регионах 27-30.

29 июня в Тернопольской, Черновицкой, Полтавской, Харьковской, Луганской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села.

Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма.

Накануне синоптик Наталка Диденко сообщила, что 30-градусная жара продлится в Украине до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до 27-29 градусов.