Сегодня, 29 июня, сборная Украины проведет матч против Швеции в рамках Евро-2020. Этот поединок будет последним по времени матчем 1/8 финала чемпионата Европы. Шесть игр этой стадии уже завершены, встреча Англии и Германии состоится перед нашим матчем.

Матч начнется в 22:00. Игра состоится в шотландском Глазго, на арене «Хэмпден Парк».

Где смотреть матч Украина — Швеция

канал «Украина», прямой эфир

канал «Футбол 1», прямой эфир

канал «Футбол 2», прямой эфир

онлайн на сайте Спорт Сегодня (видеоповторы, фото, комментарии)

стрим на канале (обсуждение игры)

сервис (в подписке)

канал «Футбол 3», 30 июня в 08:10, повтор

канал «Футбол 2», 30 июня в 11:40, повтор

канал «Футбол 1», 30 июня в 17:05, повтор

канал «Футбол 3», 1 июля в 00:30, повтор

«Сегодня» пишет, что фаворитом игры является Швеция, но отрыв небольшой. Коэффициенты на выход в четвертьфинал такие: 1.74 на шведов и 2.19 на Украину. Таким образом, математически вероятность прохода нашей сборной равна 44 процента.

Котировки на исход матча в основное время такие:

победа Швеции – 2.51

ничья – 3.25

победа Украины – 3.15

Шведы также выше нас в рейтинге ФИФА: у них 18-е место, у нас – 24-е.Где смотреть матч Украина – Швеция.

Как сообщалось ранее, сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 благодаря шведам, которые в последнем туре обыграли Польшу (3:2).

Депутат Госдумы Игорь Лебедев пришел в бешенства из-за выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020, а также сравнения «желто-синих» с российской командой. Чиновник отметился оскорбительными высказываниями в адрес нашей страны и футбольных болельщиков.