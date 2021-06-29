Украина в ближайшие годы намерена договориться о еще пять так называемых «безвизах» с Европейским союзом. Речь идет об интеграционных процессах в различных сферах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, семь лет назад Украина и ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации. И за последние пять лет это соглашение выполнено на 54%.

«Также в ближайшие несколько лет мы планируем договориться с Евросоюзом о 5 «безвизах»в различных сферах. Речь идет о «промышленном безвизе»,» авиационном безвизе»,» цифровой безвиз»,» энергетический безвиз» и «таможенный безвиз», — отметил премьер Товарищеский.

Шмыгаль уточнил, что при «промышленном безвизе» украинские производители смогут получать европейские сертификаты прямо в Украине, «авиационный безвиз» позволит упростить допуск авиакомпаний на внутренние рынки.

«Таможенный безвиз» сократит пространство для махинаций, «энергетический безвиз» сделает рынок электроэнергии более конкурентным и прозрачным, а «цифровой безвиз» позволит Украине стать частью цифрового рынка ЕС.

