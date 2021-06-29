Граждане Индии, которые были вакцинированы препаратом Covishield — дженерик AstraZeneca, который изготовил Институт сыворотки Индии, не могут поехать в Европу.

Об этом со ссылкой на генерального директора Института сыворотки Индии Адар Пунавалла сообщает Reuters.

«Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами», — написал Пунавалла в Twitter.

Напомним, в ЕС разрешили с 1 июля свободно перемещаться внутри блока людям, которые были вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства: AstraZeneca (Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Министерство иностранных дел Индии уже подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам. В EMA изданию пояснили, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была только Vaxzevria. При этом Covishield не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя при этом может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.

На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. Как известно, накануне ВОЗ внесла Covishield и вакцины от Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса «Дельта«. Новые нормы будут действовать со 2 июля.

Накануне ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская подтвердила, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее обычного варианта.

