На новом рельсовом автобусе, курсирующем по маршруту "Смела — Черкассы" наживаются кондукторы. Они открыто предлагают ехать за меньшую сумму, но без приобретения билета. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Богдан Тищенко. По его словам, у него возникла короткий разговор с кондуктором, который предложил ему два варианта проезда — за 20 гривен, но без чека и за 25 с чеком. Тищенко говорит, что из деревни, где останавливается рельсовый автобус в Черкассы можно добраться за 15 минут. Альтернативно за ту же цену можно воспользоваться обычной маршруткой, однако при этом ехать на час дольше. "Этот новый транспорт имеет только один« вагон ». И все люди, сидевшие неподалеку меня спокойно платили в карман" кондукторам ", которые и сами открыто проявляют инициативу к этому. Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. Укрзализныця недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели ", — отметил он.

Фото: кондукторы "Укрзализныци" не выдают билеты, а деньги забирают себе (facebook.com/TyshchenkoBogdan) Реакция "Укрзализныци" Впоследствии на сообщение журналиста отреагировала "Укрзализныця". В компании извиняются за данную ситуацию и просят предоставить подробную информацию о поездке. "Просим Вас предоставить более подробную информацию относительно Вашей поездки, а именно: номер поезда и дату отправления (здесь или в личные сообщения) и Ваш личный номер телефона, чтобы мы могли зарегистрировать официальное обращение в соответствующее подразделение и предоставить Вам обратную связь ", — говорится в сообщении. В то же время в комментариях пользователи пишут, что полностью согласны с автором публикации и говорят, что таких случаев очень много. Посадите в поезд ревизора инкогнито и будете иметь 100% информацию о всех своих работников, или они с вами делятся Полностью разделяю мнение с автором! Стремление к лучшему будущему и удобных / комфортных условий начинается с нас самих как частицы общества Люди платят дешевле. Но билет это и страховка, о чем они не думают Электронные валидаторы нужны и контроль на линии Именно такая ситуация с пригородными электричками под Киевом. Ранее мы сообщали, что Ольгу Сумскую шокировали условия в поезде Укрзализныци. Также во Львове "забыли" пассажиров поезда в Киев.