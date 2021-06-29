В польском городе Познань на украинцев напал агрессивный мужчина. От ударов одна из жертв потеряла сознание.

Инцидент произошел 27 июня на одном из пляжей города. Как сообщает местное издание Epoznan, нетрезвый мужчина начал приставать к компании людей из-за того, что они разговаривали на украинском языке.

По итогу, между ними завязался конфликт, в ходе которого нападавший избил одного из граждан Украины до потери сознания. После этого нападавший мужчина попытался сбежать, однако другие посетители пляжа задержали его и передали правоохранителям.

«Неизвестный мужчина стал кричать группе украинцев, чтобы убирались, ударил одного из них ногой по голове так, что тот потерял сознание. После нападения «герой» стал убегать, но другим отдыхающим удалось его поймать», – рассказал один из очевидцев инцидента.

«Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В какой-то момент он пришел в себя и объяснил, что на него напал мужчина, выкрикивая оскорбления на основе национальности», – сообщили в местной полиции.

Как мы уже рассказывали ранее, в Польше начали вакцинировать от коронавируса бездомных. Их прививают однократной вакциной фирмы Johnson & Johnson.

А также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против саммита ЕС-Россия. Этот саммит был бы подарком для российского президента Владимира Путина.