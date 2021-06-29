В Украине зафиксировано 182 новых случая COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 322 человека, умерли — 5, выздоровели — 582.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 234 463 человека,

выздоровели — 2 164 374 человека,

умерли — 52 300.