Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «Дельта«.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Так, ВОЗ призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты:

носить маску,

соблюдать дистанцию,

находиться в проветриваемых помещениях,

придерживаться гигиены рук,

избегать скопления людей.

«Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться», — заявила доктор Мариангела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинских изделий.

В ВОЗ уже объявили штамм «Дельта» доминирующим вариантом коронавируса во всем мире.

Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса «Дельта«. Новые нормы будут действовать со 2 июля.

Накануне ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская подтвердила, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее обычного варианта.