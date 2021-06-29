Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «Дельта«.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Так, ВОЗ призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты:
- носить маску,
- соблюдать дистанцию,
- находиться в проветриваемых помещениях,
- придерживаться гигиены рук,
- избегать скопления людей.
«Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться», — заявила доктор Мариангела Симао, помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинских изделий.
В ВОЗ уже объявили штамм «Дельта» доминирующим вариантом коронавируса во всем мире.
Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса «Дельта«. Новые нормы будут действовать со 2 июля.
Накануне ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская подтвердила, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее обычного варианта.