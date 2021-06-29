Штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию отменили.

Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5478 на внеочередном заседании сегодня, 29 июня.

На данный момент такое нарушение наказывается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен. Аналогичные действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года штрафовали за выезд из ОРДЛО через РФ, влекут за собой штраф от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен.

В пояснительной записке к документу указывается, что в условиях закрытия или ограниченного функционирования КПВВ из-за действий оккупационных властей украинцы лишены возможности законно выехать с временно оккупированных территорий Украины.

«Это привело к существенному увеличению случаев выявления в пунктах пропуска на украинско-российском участке границы лиц, которые в нарушение вышеуказанного порядка выезжают с временно оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

Отмечается, что жители ВОТ нуждаются в посещении подконтрольной Украине территории по разным причинам, в первую очередь, связанным с получением медицинской помощи, пенсионных выплат, документов или обучением.

Штрафы отменили на период действия карантина или на время блокировки деятельности КПВВ.

Как мы уже рассказывали ранее, численность Вооруженных сил Украины может возрасти. Верховна рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5558. Согласно документу, численность ВСУ возрастет до 261 тысячи человек.

А Юрий Грымчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождения Донбасса с 2018 года, но для этого должен сложиться целый комплекс оснований.