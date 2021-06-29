Сильный дождь и ветер наделал бед в Москве. 28 июня в российской столице затопило улицы, метро, ветер срывал со зданий крыши и валил строительные краны.

По данным московских властей, в городе выпало около 70% месячной нормы осадков. Российские СМИ отмечают, что ветер сорвал крышу с одного из зданий на улице Правды, а в Раменском районе — строительный кран.

Местами дождь затопил целые улицы, пришлось закрыть несколько станций метрополитена — их также затопило.

Напомним, торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села.

Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма.

Накануне синоптик Наталка Диденко сообщила, что 30-градусная жара продлится в Украине до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до 27-29 градусов.