Во Львове во время полумарафона стало плохо одному из спортсменов. Врачи оказались бессильны — молодой парень умер.Что произошло во время спортивного соревнования?

«Большая беда в полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!» — сообщил мэр города Андрей Садовый.

Скрин: Во Львове на полумарафоне погиб 23-летний спортсмен (facebook.com/andriy.sadovyi)

В комментариях пользователи обвиняют организаторов забега, в том числе и градоначальника, организующих подобные соревнования в жаркую погоду. При этом во Львове сегодня температура воздуха невысокая, поскольку в западные области пришло похолодание.

«Кошмар, в такую жару проводить марафон, где мозги, жаль парня, жить и жить ему», — удивляется комментатор.

«Тромбы отрываются в любую погоду, бег ускорил только. От него практически нет спасения», — пишет один из пользователей.

«Жары нет! При чем тут Садовый? Соболезнования семье умершего», — добавил пользователь.

Отметим, что подобные случаи во время соревнований по бегу не единичны. Так, осенью прошлого в Харькове трагически погиб молодой спортсмен во время аналогичного полумарафона.

