Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 3711-д относительно восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как поясняет «Сегодня», это означает, что теперь будет контролировать не только работу судейского корпуса, но и тех, кто их назначает.

Издание подчеркивает, что Рада поддержала важную правку, которая касается решающего голоса иностранцев при формировании Высшей квалификационной комиссии судей. Решение конкурсной комиссии принимается, если будет четыре голоса, из которых два – это голоса международных экспертов.

Основные положения закона:

Высшая квалификационная комиссия судей состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Их будут назначать на 4 года.

ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов. В случае окончания срока полномочий члена Комиссии, в результате чего она будет считаться неполномочной, такой член продолжает исполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.

Членом ВККС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет и соответствующий критериям добропорядочности и профессиональной компетентности. Должен придерживаться политической нейтральности, не может принадлежать к политическим партиям, профсоюзам, участвовать в любой политической деятельности.

Законом установлено общее правило для определения количества судей в суде, его определяет ВККС – максимальное количество судей Верховного суда не может превышать 200.

Напомним, 25 мая сообщалось, что экс-главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия.

13 мая в квартире скандального Александра Тупицкого проходили обыски, которые проводят представители Государственного бюро расследований. Обыск проводили с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц, в соответствии с ч. 1 ст. 234 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также сообщалось, что бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий приезжал в Крым уже после того, как его временно оккупировала Россия — в 2016-2017 годах.