Депутаты Верховной Рады во второй раз поддержали законопроект о тюремном наказании за ложь в декларациях. В этот раз учли замечания президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, депутаты отменили ранее принятые поправки о необязательности декларирования имущества родственников и возможности избежать тюрьмы.

Как сообщает «Обозреватель», теперь должностное лицо обязано декларировать имущество, которым владеют его родственники.

«Будет возвращена в закон норма о лишении свободы в виде тюрьмы, если чиновник не подал декларацию. А второе исправление сделает невозможным лазейку, если кто-то не задекларировал имущество родственников, например, одного из супругов», – прокомментировала нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

Кроме того, документом предусматривается понижение размера суммы из-за которой правоохранительные органы имеют право преследовать человека, – с 4 млн грн до 2 млн грн. Но главной нормой остается то, что за ложь в декларациях могут не просто ограничить свободу без изоляции, а посадить в тюрьму.

Напомним, в случае лжи, которая отличается от правды на сумму от 8500 до 34 000 гривен положен штраф от 51 000 до 68 000 гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы до 2 лет. В случае лжи, отличающийся от правды на сумму более 34 000 гривен – штраф от 68 000 до 85 000 гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы до 2 лет, или заключение на тот же срок. За непредставление декларации грозит штраф от 42 500 до 51 000 гривен, или общественные работы, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на 1 год.

Как сообщалось ранее, в декларации народного депутата сотрудники Национального агентства по предупреждению коррупции обнаружили необоснованный доход в сумме 1200000 гривен. Их конфискуют в пользу государства.

Также сообщалось, что Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за ложь в декларациях.