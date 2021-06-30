Европейский союз возобновляет свободный въезд еще из 12 стран в связи со смягчением действий ограничений из-за пандемии COVID-19. На данный момент известна только половина из общего числа новых стран.

Подробности обнародовали журналисты «Радио Свобода» в микроблоге Тwitter.

По словам журналистки Гьеракины Тухиной, Косово, Босния и Герцеговина и Черногория включены в список безопасных для путешествий.

«Постоянные представители стран-членов ЕС утвердили обновленный список с 12 дополнительными странами. Он вступит в силу до конца этой недели», — пишет она.

А Рикард Йозвяк добавил, что Молдова, Армения и Азербайджан тоже включены в список, а рекомендации должны вступить в силу уже завтра.

Как мы уже рассказывали ранее, ВОЗ дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «Дельта».

Заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что Украине скоро запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов.