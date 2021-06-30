1 июля Европейский союз запускает в действие COVID-сертификат.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина в эфире «Завтрака с «1+1» заявил, что украинцы могут отправить запрос через приложение «Дія»:

«После прививки второй дозой можно получить сертификат, который будет действовать полгода. Запрос можно сделать через приложение «Дія» он будет в электронном виде».

COVID-сертификат также сроком на полгода может получить человек, который переболел COVID-19 и был внесен в электронную систему.

Кроме того, документ о вакцинации можно получить, если лицо имеет результат негативного теста на COVID-19, но такой сертификат будет действовать только 72 часа с момента забора материала.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что Украине скоро запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов.

Накануне Совет ЕС разрешили иностранцам, которые прошли полную вакцинацию (получили 2 дозы) против COVID-19 одной из одобренных в ЕС вакцин, могут свободно передвигаться в пределах Евросоюза.

