«Нафтогаз Украины» анонсировал на июль рост цены на газ на 10%. Стоимость голубого топлива возрастет до 13,13 гривен за кубометр для тех, кто пользуется лунным контракту.

Об этом сообщается на сайте компании.

Цена на газ не изменится для Украинской, которые обслуживаются по условиям годового тарифа — действует фиксированная цена — 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, что в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр.

В Украине узаконили третий платежку за газ . Коммунальщики могут взимать с Украинской, живущих в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Заместитель директора Департамента соцполитики КГГА Максим Бученко накануне заявил , что если украинцы хотят поменять поставщика газа, то субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг переоформлять не надо.

