Появилась инструкция по получению второй дозы вакцины против COVID-19 в Украине. В Минздраве напомнили, что государство гарантирует получение второй дозы.

Министерстве здравоохранения Украины опубликовало разработанную инструкцию на своей странице в Facebook.

«Государство гарантирует, что все, кто получил первую дозу вакцины против COVID-19, получат вторую», — указано в сообщении.

Как это сделать и как действовать в случае возникновения проблем — если вас не записали или не звонят.

Также напомним, в июле ожидается поставка 7,7 млн доз вакцин от COVID в Украину. В том числе будут новые партии вакцины CoronaVac от китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech.

Отметим, после прививки второй дозой можно получить COVID-сертификат, который будет действовать полгода. Запрос можно сделать через приложение «Дія» он будет в электронном виде

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС возобновляет свободный въезд еще из 12 стран в связи со смягчением действий ограничений из-за пандемии COVID-19