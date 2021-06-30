В темные зимние месяцы количество инфарктов увеличивается. Оказалось, что солнечный свет, как продолжительность, так и его интенсивность, связан со здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Med.Vesti.

К такому выводу пришел профессор анестезиологии Университета Колорадо Тобиас Экл. Он провел эксперименты на грызунах. Оказалось, что сильное освещение в течение недели значительно повышало защиту от сердечно-сосудистых заболеваний. А дополнительные опыты продемонстрировали, что недельное пребывание на ярком свету обеспечило существенное снижение повреждений сердечной ткани после индуцированного сердечного приступа.

Ученый говорит, что солнечный свет влияет на ген PER2 (управляет циркадными ритмами). Активация гена светом обеспечивает укрепления кровеносных сосудов и защиту сердечно-сосудистых тканей от ишемии. Кроме того, солнечный свет увеличивал уровень аденозина — вещества, которое играет роль в регуляции сердечного ритма.

Ученые провели эксперименты и на людях. Солнечные свет и у людей активировал PER2-зависимый метаболизм. У участников исследования снизились триглицериды в крови, а чувствительность к инсулину и обмен веществ, наоборот, повысились.

Напомним, исследование, проведенное учеными из университета в Техасе, показало, что если человек не спит нормально 7 ночей, то это приводит к генетическим изменениям. После этого врачи рассказали о последствия недосыпания. Оно приводит к развитию серьезных проблем со здоровьем. Это болезни сердца, ожирение, снижение либидо.

Кардиологи рекомендуют морские купания из-за того, что благодаря эффекту легкого массажа от волн, повышается тонус сосудов, улучшается циркуляция крови, укрепляется вся сердечно-сосудистая система, снижается давление.