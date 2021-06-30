Монобольшинство Верховной Рады проголосовало за законопроект №4364, его цель — минимизировать кибермошенничество и усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами.

Как пишет «Обозреватель», документ во втором чтении и в целом поддержал 241 народный депутат

Издание отмечает, цель документа – изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке.

Советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий отмечал, что большинство клиентов банков, скорее всего, разницы для себя не почувствуют, ведь суть этих изменений – защитить деньги клиента от мошенников.

Что изменится:

В Украине появятся девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными, а две – нефинансовыми (также будет определен круг их поставщиков).

Небанковские финучреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Закон установит требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрит, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями.

Представители платежных услуг будут приобретать статус финучреждений одновременно с правом на оказание платежных услуг.

При этом выпускать электронные деньги и эмитировать карты смогут не только банки, но и другие представители платежных услуг, получившие лицензию.

Накануне киевлянка Татьяна Хода пожаловалась, что мошенники обчистили ее зарплатную карту и при этом ПриватБанк даже не прислал СМС-уведомление, хотя на карте был установлен лимит на переводы.

Напомним, накануне в работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

ПриватБанк повысил комиссию на оплату услуг и товаров через свой мобильный банкинг Приват24.