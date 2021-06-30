Президент Российской Федерации Владимир Путин очередной раз раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. По его словам, русским теперь придется уезжать, ведь они станут людьми второго сорта.

Такое заявление Путин сделал во время прямой линии.

«Русский народ объявляется некоренным на этой территории. Ну это вообще просто уму непостижимо. Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются там некоренными. Что это такое, к чему это приведет?» – сказал Путин.

По его словам, это может привести к тому, что части людей якобы придется уехать, вот только ехать им некуда:

«Они будут чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Выдавливают русский язык из реальной практической жизни».

Напомним, документ устанавливает понятие «коренной народ Украины» — это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Как сообщалось ранее, российские депутаты призывают межпарламентские структуры и парламенты стран – членов ЕС выступить против такой инициативы. В России заявили, что рассматривают законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины.