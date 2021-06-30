Украинцы и россияне это два разных народа. Они могли бы жить в духе добрососедства, если бы президент РФ Владимир Путин не развязал войну и не оккупировал часть Украины.

Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

«Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию», — пишет чиновник.

Ранее, Путин заявил, что украинцы и россияне — «это вообще один народ».

А также, в ходе прямой линии с гражданами, Путин заявил, что не знает, о чем может говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также Путин в очередной раз раскритиковал украинский законопроект о коренных народах. По его словам, русским теперь придется уезжать, ведь они станут людьми второго сорта