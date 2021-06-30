Так называемые «республики» Донбасса пока не планируют «объединяться». Соответствующее заявление сделал главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин, который ранее озвучивал желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским

Подробности сообщает Теlegram-канал «Донбасс решает».

«Этот вопрос время от времени поднимается, но учитывая Минские соглашения и сегодняшнюю ситуацию, мы можем нанести себе определенный ущерб, в переговорном процессе, как минимум», — утверждает Пушилин.

В то же время, главарь «ЛНК» боевиков считает, что жить лучше «в большой стране».

Ранее он заявлял, что при объединении «ДНР» и «ЛНР», их представительства на Минских переговорах могут сократить.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против главарей «ДНР» и «ЛНР» Пушилина и Пасечника, а также «главы» оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

Как мы уже рассказывали ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

А также, боевики намерены провести на оккупированном Донбассе новый «референдум» о статусе этих территорий.