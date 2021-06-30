Президент России Владимир Путин 30 июня, в ходе прямой линии с гражданами, заявил, что не знает, о чем может говорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что не отказывается от встречи с Зеленским, но ему нужно понять, о чем говорить, ведь Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление:

«Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Судьба Украины решается в Вашингтоне. И отчасти в Берлине и Париже».

Но при этом добавил, что не отказывается от этой встречи.

«Но нужно понять, какое у нее будет наполнение», — говорит Путин.

Путин также заявил, что изложит свои соображения по вопросу Украины в аналитической статье:

«Люди и в России, и в Украине смогут с ней ознакомиться. Я не считаю, что украинский народ является нам не дружественным. А вот руководство сегодняшней Украины, явно нам недружественное».

Как сообщалось ранее, в России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России.

В США могут ввести очередную порцию санкций против России, если Кремль будет действовать «безрассудно или агрессивно».