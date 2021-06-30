В Кагарлыке Киевской области молния попала в автомобиль, который в этот момент двигался по дороге. В нем находилось четверо людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Легковой автомобиль после попадания молнии слетел с дороги и врезался в дерево.

Предварительно, никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, на днях в Черкасской области из-за молнии погибли два человека, еще один оказался в реанимации. Люди во время грозы нарушили правила безопасности и попытались укрыться под деревом.

Как вести себя во время грозы

Оказавшись во время грозы в незащищенном месте, не бойтесь промочить одежду. Если молния на пути к земной поверхности и заденет человека, то вероятность смертельного поражения в мокрой одежде будет меньше, чем в сухой, так как первая лучше проводит электричество.

Молния обычно бьет в самые высокие объекты — башни, колокольни, высокие деревья, столбы. Желательно не приближаться к ним на расстояние ближе 30–50 метров. Сам человек тоже может стать таким объектом, если выше его на ровной местности больше ничего нет.

Нельзя во время грозы идти быстрым шагом, бежать или стоять во весь рост, прятаться под деревьями. Лучше присядьте на корточки или укройтесь в ложбинке. Но не ложитесь на землю. Если молния ударит рядом, заряд, распространившись по земле, может пройти через ваше тело.

Ни в коем случае не раскрывайте зонт, так как его металлические спицы могут сыграть роль антенны.

Если необходимость двигаться все же существует, то делать это надо осторожно, мелкими семенящими шажками. В технике электробезопасности есть такое понятие, как «напряжение шага», т.е. разность потенциалов (электрическое напряжение), существующее между теми точками земли, на которые мы ставим ноги. Ведь ток от ударившей молнии, не просто уходит в землю, а растекается по достаточно большой площади, и даже в нескольких сотнях метров от места удара разность потенциалов может стать угрозой для жизни.

Во время приближающейся грозы держитесь подальше от линий электропередач и высоких одиноких деревьев, особенно дубов и тополей. Считается, что чаще всего молния поражает дубы, реже — тополь, ель, сосну и гораздо реже березу, клен, липу и другие деревья.

Если гроза застала вас на берегу реки или моря, значит надо как можно быстрее выйти из воды и покинуть пляж. Не забывайте, что вода отлично проводит ток. Поэтому молния, ударив даже в паре километров вверх по течению реки, может мгновенно добраться до заядлых любителей экстремального удовольствия.

Не следует оставаться под тентом или зонтом от солнца, лучше укройтесь, по возможности, в ближайшем здании, автобусе и т. п. Не рекомендуется во время грозы продолжать движение на велосипеде, мотоцикле.

Если во время грозы вы находитесь на даче, дома, то, прежде всего, отключите все электроприборы, выдернув шнуры из розеток, закройте поплотнее окна и двери.

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