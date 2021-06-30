Киевлянка Татьяна Хода жалуется, что мошенники обчистили ее зарплатную карту и при этом ПриватБанк даже не прислал СМС-уведомление, хотя на карте был установлен лимит на переводы.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

В финансовом учреждении, по ее словам, возвращать деньги ей не спешат, ссылаясь на процедуру проверки и рассмотрение ее заявления.

Хода утверждает, что все произошло в конце мая около половины пятого утра в воскресенье, когда у всех был выходной — с ее личной зарплатной карточки внезапно были переведены все имеющиеся средства (почти 35 тысяч гривен) на интернет развлечения:

«СМС оповещения о снятии средств не было! Лимит на перевод стоял 500 гривен! Карта спокойно была дома, пароли в голове… Никому я ничего не передавала».

Она также добавила, что денежные переводы проходили по одной-две операции в минуту по 4999 гривен, до тех пор, пока все средства не закончились.

Хода говорит, что заблокировала карточку, обратилась с жалобой в ПриватБанк, написала заявление в полицию:

«Результат такой — никаких денег мне не вернули, и сегодня любимый ПриватБанк направил письмо о том, что банк не может вернуть деньги».

В комментариях к ее посту есть ответ ПриватБанка:

«Обжалование операций по вашей карте осуществляется согласно правилам установленным международной платежной системой. Со своей стороны мы готовим всю необходимую информацию и отправляем запрос. В настоящее время вместе с вами ожидаем результатов рассмотрения от платежной системы и дополнительно сообщим вам после рассмотрения заявок на возврат средств».

Также в комментариях пишут, что это далеко не единичный случай.

Напомним, накануне в работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам, некорректным отображением и использованием доступного остатка на карте.

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