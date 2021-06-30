Погода 1 июля в Украине кардинально не поменяется — прогнозируется жара и местами шквал.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 1 июля в Украине во время ливней и гроз возможно шквалистое усиление ветра и град.

Жарче всего завтра будет на юге и востоке Украины: 29-33 градуса, холоднее — на западе, там 24-29 градусов. В большинстве областей в четверг ожидается 26-30 градусов.

В Киеве июль начнется ливнями и грозой, местами град и шквалистый ветер. Температура воздуха в столице днем будет на уровне 27-29 градусов.

Сильный дождь и ветер наделал бед в Москве. 28 июня в российской столице затопило улицы, метро, ветер срывал со зданий крыши и валил строительные краны.

Торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села.