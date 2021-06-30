Пророссийские боевики четыре раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе за сутки 30 июня. Они обстреливали позиции ООС из минометов и противотанковых гранатометов.

Сводку опубликовал пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) Украины.

«За текущие сутки, 30 июня, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — указано в сообщении.

Так, возле населенного пункта Золотое-4 боевики применяли ручные противотанковые гранаты, а в районе Новоселовки — станковые гранатометы.

Возле Новгородского боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов 82-клалибра.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10». БПЛА пересек линию разграничения и был подавлен средствами РЭБ.

К счастью, никто из украинских военнослужащих в результате вражеских атак не пострадал.

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