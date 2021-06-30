Врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько можно находиться на солнце без специальных защитных средств, чтобы избежать появления ранних морщин и развития рака.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Волгоградскую Правду

По словам специалиста, люди со светлым фенотипом (светлые волосы и кожа, голубые или светло-серые глаза) больше подвержены солнечным ожогам и меланоме, так как их кожа вырабатывает меньше меланина.

Дерматовенеролог советует людям этого фенотипа находиться на солнце без специального защитного крема не дольше 5–7 минут.

Кроме того, длительное пребывание на солнце без крема опасно и для других фенотипов. Из-за злоупотребления ультрафиолетом у них может развиться меланома, передает агентство «Москва».

Риску развития рака кожи подвержены и любители солярия. Если его посещать чаще чем 20 раз в год, вероятность возникновения онкологии удваивается.

Напомним, что руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам об особенностях употребления витамина D, вокруг которого возникает больше всего дискуссий. По ее словам, принимая его, следует учитывать ряд обстоятельств.