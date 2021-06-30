Стало известно распределение количества штатных работников по размерам начисленной заработной платы в марте 2021 года. Так, зарплату свыше 15 тысяч гривен насчитали для 25,1% работников.

Подробные данные опубликовала Государственная служба статистики.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6716,3 тысяч человек, что на 183,8 тысячи человек меньше, чем в декабре 2020 года (6900,1тысяч человек).Среди них было начислено:

до минимальной 6000,00 грн — 16,2%,

от 6000,01 до 7000,00 грн — 17,3%

от 7000,01 до 8000,00 грн — 7,7%,

от 8000,01 до 9000,00 грн — 6,4%,

от 9000,01 до 10000,00 грн — 5,8%,

от 10000,01 до 11000,00 грн — 5,2%,

от 11000,01 до 12000,00 грн — 4,7%,

от 12000,01 до 13000,00 грн — 4,4%,

от 13000,01 до 14000,00 грн — 3,8%,

от 14000,01 до 15000,00 грн — 3,4%,

от 15000,01 до 20000,00 грн — 11,7%,

от 15000,01 до 20000,00 грн — 5,5%,

более 25000,00 грн — 7,9%.



Как мы уже рассказывали ранее, в третьем квартале 2021 года в Украине будет снижаться уровень безработицы, зарплаты начнут расти, но при этом будет дорожать доллар и бензин.

В то же время, украинские зарплаты демонстрируют падение уже второй месяц подряд (в апреле средняя зарплата сократилась на 69 гривен).