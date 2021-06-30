72-летний Стив Розенталь чудом выжил при обрушении жилого дома во Флориде и рассказал, как ему удалось спастись.

Как сообщает Fox News, мужчина подумал, что началось землетрясение. Он выскочил из кровати и побежал на балкон, чтобы проверить ущерб, нанесенный городу землетрясением:

«Я бегу к входной двери… Я ничего не вижу. Всюду пыль. Ядовитая пыль просто обрушивается на меня прямо в спальню».

Мужчина также добавил, что упаковал сумку с одеждой, открыл дверь в коридор, и увидел как обваливается здание. Он вспомнил, как слышал, что его соседи кричали о помощи, а позже узнал о их гибели.

«Выхода просто не было. Я не мог спуститься по пожарной лестнице или по ступеням. Коридор был непроходимым. Все, что вы могли сделать, это выйти на балкон и ждать спасения», – сказал Розенталь.

https://www.youtube.com/watch?v=_BQQMtDEL0k

Напомним, трагедия произошла в городе Серфсайд в пригороде Майами в ночь на 24 июня. Двенадцатиэтажный дом был построен в 1981 году, в нем более 130 квартир.

Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения в пригороде Майами высотного жилого дома.