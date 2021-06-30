Украинские журналисты вместе с экспертами провели в Киеве эксперимент, в ходе которого проверили, можно ли есть ранние арбузы, которые уже заполонили рынки и магазины.

Сообщает НАРОДНА ПРАВДА со ссылкой на ТСН.

В частности, ТСН взяла один экземпляр и проверила его в лаборатории.

Результат: 39,1 мг нитратов на 1 кг при допустимой норме в 90. То есть арбуз чистый и безопасный для потребления.

Положительный вердикт предоставила заведующий радиологического научного отдела Государственного института по лабораторной диагностике Зоя Малимон и относительно арбузов, приобретенных в супермаркете и на уличном базаре.«Отвечают всем нормам по нитратами и радионуклидам, поэтому эти арбузы можно применять в пищу без всяких оговорок», — констатировала она.

Специалисты при этом напоминают, что во всем нужно знать меру, а еще соблюдать элементарные правила безопасности — мыть ягоды перед употреблением, а еще лучше, чтобы нейтрализовать нитраты, замачивать арбузы на час в воде.

Ранее НАРОДНА ПРАВДА сообщала, что, по словам врача Виктории Савицкой, арбузы, которые продают сейчас, напичканы нитратами и употреблять их пока не стоит. Также врач рассказала о том, как выбрать качественный арбуз. По словам врача, нужно обратить внимание на внешний вид арбуза. На нем должно быть желтое пятнышко — признак того, что он долго соприкасался с землей, поэтому вырос в естественных условиях.

Добавим, арбузы на Херсонщине в этом году созрели на две недели раньше обычного времени. Вскоре их планируют отправить на Киев баржей, но при условии, если закупочная цена будет выгодной. Часть урожая продают за границу, где арбузы тщательно проверяют

Также, в Украине в текущем году отмечено подорожание арбузов. Эксперты объясняют причины этого неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в период вызревания этих ягод. О причинах данного тренда рассказал председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.