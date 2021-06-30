В одном из районов Киева группа парней якобы напала и избила известного участника антимайдана в 2014 году Игната Кромского по прозвищу «Топаз». В результате инцидента ему понадобилась помощь медиков.

Telegram-канал Киев Оперативный опубликовал фото на котором можно увидеть, что он, вероятно, получил травму лица.

«Неизвестные молодые люди в Киеве напали и избили именно того «Топаза». Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека», – указано в сообщении.

Напомним, Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Он получил известность благодаря позывному «Топаз» и видео, которое снял сбежавший в Россию журналист Сергей Рулев.

Ролик запечатлел, как на автора видео нападают «титушки» и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому словами – «Топаз, дай команду!».

В январе 2018 года в суд присудил антимайдановцу 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Кромского обвиняли по ч.1,2 ст.294 (Массовые беспорядки); ч.2, ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч.2, ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в центре Киева психически больной гражданин России с ножом ограбил и напал на женщину.

А охрана российского рэпера Баста (Василий Вакуленко), которого накануне заметили в одном из киевских ресторанов, напала на жителя столицы, когда тот пытался пояснить артисту, чей Крым.