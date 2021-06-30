Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Киеве боевика «ЛНР». Он приехал в Киевскую область в качестве «внутреннего переселенца» и пытался легализоваться.

Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Как было установлено, боевик входил в состав пророссийской террористической организации «ЛНР» в качестве «старшего стрелка народной милиции». Также задержанный занимался обслуживанием боевой техники оккупационных войск.

В СБУ предполагают, что пророссийского боевика могли направить на подконтрольную Украине территории для выполнения диверсионно-разведывательных задач.

На данный момент, в отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождения Донбасса с 2018 года, но для этого должен сложиться целый комплекс оснований.

Тем временем, СБУ обнаружила большое количество военных средств поражения в Луганской области, которые принадлежали пророссийским боевикам.