В среду, 30 июня, в Киеве женщина умерла за рулем своего автомобиля. Трагедия произошла на проспекте Владимира Маяковского, 32 в Деснянском районе.

Как сообщили информированные источники, предварительно признаков насильственной смерти не выявлено, передает Обозреватель.

Фото с места трагического случая опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua. На фото видно, что водитель скончалась за рулем легкового автомобиля Subary.

«Смерть за рулем автомобиля. Цените жизнь. Трагический случай произошел в Киеве на Маяковского, 32, в припаркованном автомобиле «Субару» обнаружили тело женщины без признаков жизни. На месте работают следователи которые будут устанавливать все причины данного события», – говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, 26 июня вблизи турецкого города Дидим в провинции Айдын произошло дорожно-транспортное происшествие. Среди пассажиров были одиннадцать украинских туристов.