В Украине зафиксировано 633 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 360 человек, умерли — 40, выздоровели — 2294 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 235 096 человек;

выздоровели — 2 166 668;

умерли — 52 340.

Накануне Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «Дельта».

Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса «Дельта«. Новые нормы будут действовать со 2 июля.

Накануне ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская подтвердила, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее обычного варианта.