В Украине зафиксировано 633 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Вчера были госпитализированы 360 человек, умерли — 40, выздоровели — 2294 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели — 2 235 096 человек;
выздоровели — 2 166 668;
умерли — 52 340.
Накануне Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса «Дельта».
Кабинет министров Украины утвердил рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса «Дельта«. Новые нормы будут действовать со 2 июля.
Накануне ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская подтвердила, что штамм коронавируса Дельта намного заразнее обычного варианта.