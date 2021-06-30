Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко обнародовал список документов, которые необходимы для продажи земли.

У себя в Facebook он пишет, что владелец земельного участка обязан иметь его кадастровый номер, зарегистрировать право собственности и иметь выписку из Госреестра прав собственности в бумажном или электронном виде.

Наличие кадастрового номера земельного участка можно проверить на публичной кадастровой карте Украины. В случае его отсутствия владельцу участка нужно обратиться к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре и зарегистрировать участок в Государственном земельном кадастре. После этого участку будет присвоен кадастровый номер.

Регистрацию права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно получить в сельских, поселковых и городских советах, нотариусов или центрах предоставления административных услуг.

Для регистрации необходима выписка из Государственного земельного кадастра, копия и оригинал паспорта и идентификационного номера, уплата административного сбора и документ о правах на участок (государственный акт на право собственности на землю, договоры купли-продажи, дарения, мены, решение суда, свидетельство о праве на наследство). После регистрации права собственности на землю владелец получает бумажную или электронную выписку из Госреестра прав.

Ранее Роман Лещенко отмечал, что средняя стоимость гектара земли в Украине будет колебаться в пределах 50 тысяч гривен.

Как ранее сообщала заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Ольга Ходаковская, стоимость аренды земли в Украине после запуска рынка земли и прихода иностранных инвесторов, вряд ли вырастет — она сейчас выше, чем во многих европейских странах.