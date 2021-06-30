В среду, 30 июня, в Киеве официально открылся первый в Украине офис американской IT-корпорации Apple. Теперь она сама будет ввозить свой товар на территорию страны.

Об этом в своем Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Сегодня Apple открыла официальный офис в Украине. (…) Apple планирует ввозить технику в Украине и контролировать магазины официальных дилеров, которые предоставляют услуги компании в Украине», — написал чиновник.

По его словам, во вторник, 29 июня, служба поддержки Apple начала предоставлять услуги на украинском языке.

Федоров также сообщил, что министерство совместно с Apple работает над тем, чтобы голосовой помощник Siri заговорил на украинском языке. Также планируется улучшить рекомендации Apple Music на территории Украины и создать отдельные подборки с украинскими исполнителями.

«Уже больше года мы с командой в тесном сотрудничестве с Apple как с европейским, так и с американским офисом. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей (…) За последний год Украина осуществила прорыв в диджитал-сфере и я рад, что международные партнеры понимают это. Благодарен Apple за проявление особого внимания к нашему рынку», — добавил министр.

Отметим, что ранее любой партнер Apple, например, большие торговые сети, могли завозить на территорию Украины определенные объемы товаров компании своими силами, а для расчетов с Apple они взаимодействовали с официальным дистрибьютором, компанией «Асбис».

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