В Ужгороде обнаружили тело военнослужащего. Уроженец Ровненской области ушел отдыхать на природе 10 июня и исчез. Его поиски начались только 23 июня.

Как сообщает полиция Закарпатской области, к поискам привлекли полицейских, кинологов, бойцов Национальной гвардии и спасателей.

Они обследовали прилегающие к городу территории, рынки, вокзалы и общественные заведения области, а также проверяли записи с камер видеонаблюдения. Поиски длились почти пять дней. В конце концов, тело парня без признаков жизни водолазы извлекли из карьера в микрорайоне областного центра.

Тело 19-летнего военнослужащего направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину его смерти. По факту смерти военного возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, только за один день, 23 июня, на водоемах Украины утонули 13 человек. За все 23 дня лета погибло уже 126 человек.

Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма.