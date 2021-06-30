В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 30 июня.

Синоптики прогнозируют дожди с грозами практически по всей стране, кроме крайнего юга и востока.

Температура воздуха будет на уровне 29-33 градусов.

30 июля в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сильный дождь и ветер наделал бед в Москве. 28 июня в российской столице затопило улицы, метро, ветер срывал со зданий крыши и валил строительные краны.

Торнадо обрушился на юго-восток Чехии и разрушил четыре крупных села.